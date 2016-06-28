Уменьшить поры лица в домашних условиях

Идеальные черты лица, очаровательный взгляд, манящие губы – все это прекрасно, все это желает видеть в зеркальном отражении каждая девушка. Но чувствовать себя абсолютной красавицей будет сложно без нежной, матовой кожи. В этой связи перед многими красавицами возникает вопрос, как сократить поры на лице в домашних условиях. Правда, за одни раз сложно получить долгожданный результат. Но достичь его все же можно, если регулярно пользоваться комплексом процедур. Идеальные черты лица, очаровательный взгляд, манящие губы – все это прекрасно, все это желает видеть в зеркальном отражении каждая девушка. Но чувствовать себя абсолютной красавицей будет сложно без нежной, матовой кожи. В этой связи перед многими красавицами возникает вопрос, как сократить поры на лице в домашних условиях. Правда, за одни раз сложно получить долгожданный результат. Но достичь его все же можно, если регулярно пользоваться комплексом процедур.

Расширенные поры – содержание избыточного сала на коже. Невозможно сократить поры, забитые этим салом. Посему, каждое утро должно начинаться с тщательного очищения кожи. Для чего пользуйтесь специальной пенкой для лица, гоммажем или легким скрабом. На следующем этапе тонизируйте кожу. Для чего подберите тоник, в составе которого присутствует оксид цинка. При отсутствии тоника или желании использовать исключительно натуральные средства – приготовьте травяные настои, заморозьте их кубиками и протирайте лицо. Для настоев используйте календулу, ромашку, мяту, петрушку, березовые почки.

После непременно пользуйтесь увлажняющим кремом. Не выбирайте чрезмерно жирный, он забивает поры.

Не менее раза в неделю делайте маски от расширенных пор для лица. В данном случае лучшим вариантом считается маска из яичного белка. Для чего белок смешайте с соком лимона (на один белок 1 ч л сока), нанесите на лицо. После полного высыхания, нанесите второй слой, потом третий. Как только они подсохнут, смойте маску прохладной водой. Эффективность средства многократно увеличивается, если делать маску в горизонтальном положении.

Томатный сок замечательно сужает поры на коже лица. Помидор нарежьте тонкими пластинами и наложите на лицо. Спустя 15 мин. уберите и ополосните кожу прохладной водой. Результат окажется потрясающим и вполне доступен большую часть года.

Сок черной смородины также самым замечательным образом сужает поры. Но его желательно использовать в сочетании с крахмалом. Для этого 1 ст. л крахмала разведите с соком, полученную смесь распределите по коже лица. Держите до полного высыхания. После смойте теплой водой.

Перечисленные средства лучше чередовать друг с другом, чтобы кожа не привыкала к ним, а эффективность от их использования всегда оставалась на высоте.

Елена Ерохина