Жасмин не может сдерживать эмоций в связи с арестом супруга

Популярная певица Жасмин в соцсетях написала все, что она удумает об аресте своего мужа Илона Шора. По словам девушки, ей с трудом удается контролировать эмоции. Она уверена, что власти Молдовы из задержания бизнесмена устроили настоящее шоу. Популярная певица Жасмин в соцсетях написала все, что она удумает об аресте своего мужа Илона Шора. По словам девушки, ей с трудом удается контролировать эмоции. Она уверена, что власти Молдовы из задержания бизнесмена устроили настоящее шоу.

Артистка прокомментировала арест мужа. Она уверена, что власти государства сделали их этого небывалое шоу, тем самым удовлетворив общественное мнение.

- Да, я расстроена, опечалена, взбудоражена, грустна, может чрезмерно прямолинейна в высказываниях, но поверьте, сложно контролировать эмоции в столь тяжелые моменты!!!, – написала Жасмин в своем Инстаграм.

Жасмин не теряет надежды, что адвокатам удастся опротестовать решение инстанции. Муж окажется в родных стенах «и сможет отстоять себя, продемонстрировав свою невиновность в ходе корректного расследования и равностороннего правосудия».

Также артистка добавила, что ее муж демонстрировал уважение к следствию. «Предоставлял все запрашиваемые документы и ни разу не пытался уйти от ответственности», – добавила певица.

Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмена арестовали на 30 суток. Он обвиняется следствием в отмывании денег, мошенничестве в особо крупных размерах.

Елена Ерохина