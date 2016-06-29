Легкий способ похудеть

Какой бы образ питания вы не выбрали, надеясь получить идеальные формы – от правильного питания и физических нагрузок отказаться не удастся. Сразу важно отметить: любая выбранная диета должна быть сбалансированной, а физические нагрузки приятны для вас и приемлемы для вашего здоровья. В этом случае увеличивается вероятность, что у вас получится продержаться до получения требуемого результата. Какой бы образ питания вы не выбрали, надеясь получить идеальные формы – от правильного питания и физических нагрузок отказаться не удастся. Сразу важно отметить: любая выбранная диета должна быть сбалансированной, а физические нагрузки приятны для вас и приемлемы для вашего здоровья. В этом случае увеличивается вероятность, что у вас получится продержаться до получения требуемого результата.

А легко и просто похудеть вам помогут небольшие хитрости, упрощающие данный процесс.

Небольшие хитрости

Кушайте из маленьких тарелочек. Они должны быть красного или зеленого цвета. Хотя цвет можно выбрать и другим, главное не белый! Здесь у вас может возникнуть вполне закономерный вопрос – почему? Ответ прост. Таким образом, вы обманываете свой мозг. Порция в маленькой тарелке кажется большой, цвет вызывает аналогичный эффект.

Избавьтесь от вредной пищи. Почему? И здесь все просто и понятно. Если кусок колбасы в холодильнике хранится в непрозрачной фольге, а отварная куриная грудка – в прозрачной пленке, то рука потянется к куриному мясу, которое многократно полезней колбасы. Хотя к холодильнику вы подходили именно за колбаской…

Важно для эффективного похудения, не при каких обстоятельствах не пропускать полноценного, полезного завтрака. Но есть и исключения, например, вы приверженец некой экзотической диеты. Для того чтобы на завтрак у вас уже было все готово, пользуйтесь мультиваркой с таймером или готовьте с вечера. В этом случае вы обеспечите себе полноценный, полезный завтрак, а не будите довольствоваться малополезным бутербродом.