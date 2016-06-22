Модные сарафаны лето 2016 Часть 2

Сарафаны – один из самых востребованных предметов женского гардероба в летние месяцы. Сарафан от платья отличается отсутствием рукавов, прекрасной возможностью комбинировать с майками, рубашками, топами и блузами. Ежегодно современные дизайнеры предлагают массу вариантов моделей сарафанов. Друг от друга они отличаются кроем, материалом, длиной, декором, вырезом горловины, принтами и т.д. В этом материале предлагаем вам узнать модные тенденции сарафанов нового летнего сезона. Сарафаны – один из самых востребованных предметов женского гардероба в летние месяцы. Сарафан от платья отличается отсутствием рукавов, прекрасной возможностью комбинировать с майками, рубашками, топами и блузами. Ежегодно современные дизайнеры предлагают массу вариантов моделей сарафанов. Друг от друга они отличаются кроем, материалом, длиной, декором, вырезом горловины, принтами и т.д. В этом материале предлагаем вам узнать модные тенденции сарафанов нового летнего сезона.

Американская пройма

Этот фасон завоевал большую популярность благодаря легендарной Мэрилин Монро. Такая форма проймы идеально смотрится на миниатюрных модницах, с тонкой талией, средней или маленькой грудью, с немного округленными бедрами. Американская пройма популярна еще и потому, что идеально подходит для леди всех возрастов. Для нового солнечного сезона такую пройму предложили коллекции Валентино, Versus Versace, Tory Burch, Michael Kors, Jill Stuart, Trina Turk, Tommy Hilfiger, Bottega Veneta, Bibhu Mohapatra, Sophie Theallet.

Сарафаны в стиле минимализм

Стиль минимализм не случайно получил такое название. Он характеризуется простотой кроя, приглушенными, часто ароматическими цветами, отсутствием декоративных деталей, отделки и однотонностью. Этот вариант идеально подойдет для модниц «пуританок». Примеры таких фасонов сарафанов встречаются в коллекциях Courreges, Katie Gallagher, Jill Stuart, Rag & Bone, Victoria Beckgam, Courreges.

Другие модные фасоны пройм

Кроме представленных в этом и предыдущем материале, часто встречаются и другие виды проймы, горловины. Можно встретить и воротник-хомут, вырез корсаж, и бюстье, и «лодочка», и «капля», и «каре». Частым гостем модных показов стал вырез «балерина» и «Анжелика». Также дизайнеры прибегали к использованию асимметричных элементов, что добавляло изделию большую оригинальность, новизну. Широкое разнообразие видов горловин встречаются в коллекциях Алберта Феррети, Ralph Lauren, Holly Fulton, Tracy Reese, Narciso Rodriguez, Antonio Marras, Roland Mouret, Blumarine.

Модная длина сарафанов лето 2016

Дизайнеры в плане выбора длины на этот раз не поскупились в сотворении всевозможных вариантов. Неоспоримым лидером нового сезона стала длина мини, предложенная Версаче, Пако Рабане, Хлое, Diesel Black Gold, Jeremy Scott, Ashish, Aquilano, Francesco Scognamiglio, John Galliano, Rebecca Minkoff, Jason Wu, Emporio Armani, Giambattista Valli, Elie Saab, Sonia Rykiel, Sibling, и многими другими модными брендами. Встречаются «скромные» мини, в этом варианте подол немного приподнят над линией колен и «дерзкие» мини, когда наряд чуть прикрывает ягодицы. Какой из вариантов вам выбрать – сами решайте.

Такие модные дома, как Alexander Lewis, Maiyet, Barbara Bui, Paul Smith решили удлинить подол до миди. Миди так же представлены разной длины – от икроножных мышц или щиколоток до коленной чашечки. Для тех, кому сложно определиться между длиной мини и миди, предлагаем отдать предпочтение сарафану фасона малет. В данном случае предусмотрен разноуровневый подол.

Шикарные сарафаны в пол, так же получили право на жизнь в новом модном летнем сезоне 2016. Такие изделия представлены в широком ассортименте фасонов. Среди которых можно выбрать вечерние, повседневные варианты. Сарафаны длина макси предложили следующие модные дома: Veronique Branquinho, Badgley Mischka, Bottega Veneta, Jill Stuart, Antonio Berardi, Rachel Zoe, Narciso Rodriguez, Greg Lauren.

Елена Ерохина