Модные шлепанцы 2016

Шлепанцы по-прежнему остаются одним из лучших вариантов летней обуви. Коллекции ведущих модных домов в этом году сделали шлепанцы официальной уличной обувью. В этом материале предлагаем вам узнать, какие именно шлепанцы выбрать, чтобы оставаться в тренде. Шлепанцы по-прежнему остаются одним из лучших вариантов летней обуви. Коллекции ведущих модных домов в этом году сделали шлепанцы официальной уличной обувью. В этом материале предлагаем вам узнать, какие именно шлепанцы выбрать, чтобы оставаться в тренде.

Модные шлепанцы – идеальная пляжная обувь. Но в новом сезоне наиболее интересны «городские» модели. Главное правило этого сезона – обувь должна выглядеть эффектно, достаточно дорого и можно, немного вызывающе. В вашем гардеробе не должно присутствовать нейтральных, «проходных» моделей. Декор и материалы в новом летнем сезоне 2016 ответственны за респектабельность моделей. Важно отметить, что сегодня демонстрация самых популярных логотипов вне рамок хорошего вкуса. В красивые материалы, выверенные силуэты говорят о благородном происхождении.

В чем-то уникальный, универсальный фасон – пантолеты. Этот вариант открывает не только пятку, но и носок.

Дизайнеры взяли во внимание, что городские улицы не всегда комфортны, в этой связи предложили модели с высоким, практически на все стопу, верхом. Шлепанцы, выполненные в таком фасоне получаются более надежными. Поэтому не игнорируйте актуальных танкеток и платформ. В новом сезоне они встречаются даже в спортивных моделях. Платформы, танкетки яркие, многослойные и невероятно комфортные, благодаря использованию качественных материалов.

Текстиль, натуральная кожа и даже пластик – вот такой выбор материалов предпочли дизайнеры для создания модной обуви. Все они позволяют по-новому представить классический фасон. К тому же стилистика моделей нового сезона весьма обширна. От утонченно-элегантных, спортивных моделей до откровенно авангардных.

В новом летнем сезоне 2016 просматривается четкий ориентир на повседневные образы, но, несмотря на это, в коллекция представлено бесчисленное количестве женственных, кокетливых вариантов. Отделка стразами, декор в виде бантов, оригинальная вышивка, применение редких сортов кожи – все это примеры самый стильных, трендовых моделей. В новых коллекциях не осталось места для классических «мужских» вариантов. Брутальность просматривается за счет порой агрессивной, броской отделки – шипы, цепочки, клепки. Подобные модели прекрасно подойдут для офисного стиля. А также невероятно стильно смотрятся с денимом во всех его вариациях.

Елена Ерохина