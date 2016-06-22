Вишневый ликер в домашних условиях

Вишневый ликер, готовый спустя 2 недели

Требуемые ингредиенты:

500 г вишни

Несколько долек лимона

2 стакана сахара

5 стаканов воды

Ванильный сахар – по вкусу

500 мл водки.

Способ приготовления

Для этого рецепта подойдут как мороженные, так и свежие вишни. Вишни используйте с косточками. Благодаря ним напиток обретает особый аромат. Промытые фрукты положите в кастрюльку, залейте холодной водой и варите на медленном огне. После вскипания воды добавьте дольки свежего лимон, при отсутствии подойдет небольшое количество лимонной кислоты. Добавьте ваниль и сахара. Кипятите на слабом огне в течение 10 мин. После естественным способом охладите до комнатной температуры.

Процедите. Перелейте в удобную стеклянную банку. Ягоды не выбрасывайте. Они могут пригодиться для приготовления выпечки, десертов. Такой ликер не стоит готовить в пластмассовых емкостях. Поскольку они портят вкус и аромат готового напитка.

В сироп добавьте водку. Закройте банку капроновой или винтовой крышкой и отправьте на 2 недели в прохладное место. После разлейте по удобным бутылкам. Перед подачей к столу есть смысл отправить бутылку в морозилку на полчаса. В результате напиток получится более густым.

Разлейте по бокалам или рюмкам и наслаждайтесь удивительным вкусом этого напитка.

Быстрый рецепт вишневого ликера

Требуемые ингредиенты:

400 г вишни

1 л водки

150 шт. вишневых листьев

1 л воды

500 г сахара

Пол чайной ложки лимонной кислоты.

Способ приготовления

Фрукты промойте, удалите косточки. Важно промывать в теплой воде. В кастрюльку налейте воду. Отправьте в нее вишни и листья вишни. Включите средний огонь. Доведите до кипения. Огонь сделайте минимальным и варите в течение 15 мин. Затем снимите с плиты. Охладите до комнатной температуры. Процедите, используя мелкое сито. В процеженную жидкость добавьте сахар и проварите на среднем огне.

Снимите с огня. Перелейте в стеклянную банку. Добавьте водку, лимонную кислоты и перемешайте желательно деревянной ложкой. Оставьте готовый напиток на 3 дня в прохладном месте. После перелейте по удобным бутылочкам, емкостью 0,3-0,5 л. Готовый напиток можно употреблять сразу. А можно оставить настаиваться на 1-2 месяцы. Чем дольше он будет стоять, тем насыщенней окажется вкус и аромат.

Крепкий вишневый ликер

Требуемые ингредиенты:

3 кг вишни

1 л водки

2 кг сахара.

Способ приготовления

Переберите фрукту, промойте, удалите косточки. Отправьте в эмалированную миску или стеклянную банку. Добавьте половину сахара, 0,5 л водки. После отправьте на 5-6 недель в прохладное место настаиваться.

Как только сахар полностью растает, а жидкость приобретет насыщенный вишневый цвет – процедите. В полученную жидкость добавьте оставшуюся водку и сахар, закройте крышкой и отправьте в прохладное место еще на 7-8 дней.

Напиток готов. Перелейте его по удобным бутылкам и храните в холодильнике. Получены ликер получается очень крепким. В этой связи его следует пить небольшими порциями, а также можно использовать для приготовления домашних коктейлей.

Вишневый ликер за 1 неделю

Требуемые ингредиенты:

1 кг вишни

1 л водки

1 стакан воды

1 кг сахара

Способ приготовления

Ягоды промойте, освободите от косточек. Переложите в кастрюльку. Всыпьте сахар и влейте воду. Отправьте на средний огонь. После вскипания снимите с огня и дождитесь полного остывание. За это время сиром успеет напитаться ароматом и вкусом вишни. Как только жидкость остынет, процедите, перелейте в стеклянную банку. Добавьте водку, закройте крышкой и оставьте в темном месте на неделю. Перед подачей к столу охладите. Разливайте по тонким бокалам и наслаждайтесь насыщенным вишневым ароматом.

Елена Ерохина