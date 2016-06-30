Помидоры, фаршированные сыром, яйцом и майонезом

Требуемые ингредиенты:

8 шт. помидоров

5 яиц

200 г плавленого сыра

200 г майонеза

По 0,5 пучка зелени петрушки, укропа

Перец черный молотый, соль – по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры отберите одинаковых размеров. Освободите их от плодоножек, помойте, срежьте верхушки. Осторожно освободите серединку овоща. Приступите к приготовлению фарша. Для чего натрите сыр на мелкой теркой. Промойте под проточной водой зелень и измельчите. Отварите яйца и мелко нарежьте. Соедините зелень, сыр, яйца и майонез. Полученный фаршем заполните помидоры. Украсьте веточками зелени и капельками майонеза. Охладите и подавайте к столу.

Фаршированные помидоры в духовке

Требуемые ингредиенты:

10 шт. помидоров среднего размера

300 г ветчины

1 шт. свежего крупного огурца

200 г твердого сыра

3 ст. л сметаны

Зеленый лук, укроп – по вкусу

2 ст. л растительного масла

Соль – по вкусу.

Способ приготовления

Этот рецепт запеченных помидоров получается невероятно вкусным, если его приготовить из овощей только с грядки.

Приступаем к приготовлению этого вкусного блюда с обработки томатов. Важно удалить внутреннюю часть, не повредив корки. Для чего острым ножом вырежьте основание. Чайной ложечкой выскребите внутреннюю часть. В результате у вас получатся помидоровые чашечки.

Переходим к приготовлению начинки. Для чего нарежьте ветчину мелкими кубиками. Мелко нашинкуйте огурцы. Зелень тщательно промойте и измельчите. Сыр натрите на мелкой терке.

Зелень и ветчину смешайте в одной емкости. Добавьте сметану и соль.

Полученным салатом наполните помидоры. Заполняйте «чашечки» не до самых краев, оставьте место для сыра. После добавления сыра, уложите помидоры на противень, предварительно смазанный растительным маслом. Сверху помидоры так же можно сбрызнуть маслом и каждый украсить веточкой зелени. Отправляем противень в разогретый духовой шкаф. Запекаем в течение 15-20 мин. при температуре 180°С. После остужаем или теплыми подаем к столу.

Помидоры, фаршированные мясом

Требуемые ингредиенты:

12 шт. средних помидоров

300 г мясного фарша

2 шт. луковицы

3 зубчика чеснока

4 ст. л риса

1 ст. л сметаны

50 г твердого сыра

Растительное масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Зелень петрушки – по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры промываем, срезаем верхушку и чайной ложечкой вынимаем сердцевину. 1 луковицу очищаем и сырой натираем в фарш. С чесноком поступаем аналогичным образом. Добавляем по вкусу соль и перец. При желании приправьте любимыми специями. Сердцевину помидоров измельчите. В результате получится густая томатная масса. Вторую луковицу очистите, нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте туда же фарш и жарьте до готовности. После добавьте 1 ст. л измельченной зелени и 3 ст. л томатной массы.

Отварите рис, промойте. Сыр натрите на мелкой терке. Добавьте все это в фарш и хорошо перемешайте. Начинка готова. Полученной массой заполните помидоры и закройте сверху срезанной верхушкой. Переложите томаты на противень и оставьте на полчаса в духовке. Запекайте при температуре 180°С. Готовые помидорчики выложите на тарелку, и украсьте веточками свежей зелени.

Помидоры, фаршированные рисом

Требуемые ингредиенты:

4 шт. помидора

2 шт. луковицы

3 ст. л сливочного масла

0,5 стакана отварного риса

1 ст. л свежего базилика

2 ст. л свежей петрушки

1 ст. л пармезана

0,5 ч л чесночной соли

Поваренная соль – по вкусу.

Способ приготовления

Томаты промойте, обсушите, срежьте с них верхушки и освободите от мякоти. Постарайтесь оставить только стенки толщиной 1 см. Мякоть мелко нарежьте. Полые помидоры внутри посыпьте солью и переверните на бумажные полотенца. Так с них стечет лишняя жидкость.

Луки очистите и мелко нарежьте. Обжарьте его на 2 ст. л сливочного масла. После добавьте мякоть помидором и готовьте, пока большая часть жидкости не испариться. После к томатной массе добавьте отварной рис, базилик, петрушку и чесночную соль.

Разогрейте духовой шкаф до температуры 180°С.

Полученной смесью нафаршируйте помидоры. Сверху добавьте по немного оставшееся сливочное масло. Уложите помидоры в глубокий противень, предварительно смазанный подходящим жиром. Отправите запекаться. Спустя 15 мин. блюдо готово. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Елена Ерохина