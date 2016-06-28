Мотиваторы для продуктивной работы

Состояние, когда нет сил заставить себя выполнить срочные или важные задания, знакомо многим. В результате, оттягиваете его до последнего момента, выполняя в полном неудовольствии собой, стрессе. В этом материале представляем вашему вниманию несколько советов, которые помогут найти мотивацию к любимой работе, даже при полном отсутствии желания ее выполнять. Состояние, когда нет сил заставить себя выполнить срочные или важные задания, знакомо многим. В результате, оттягиваете его до последнего момента, выполняя в полном неудовольствии собой, стрессе. В этом материале представляем вашему вниманию несколько советов, которые помогут найти мотивацию к любимой работе, даже при полном отсутствии желания ее выполнять.

Визуализируйте

Потратьте несколько минут своего бесценного времени на то, как вы закончите работу, чем займетесь после. Вживитесь в роль самого себя в ближайшем будущем. Представьте, что в этот момент делают окружающие, подумайте о том, что чувствуете вы. Насладитесь ощущением удовлетворенности от выполненной работы. Представили? Настал момент браться за работу.

Этот несложный совет помогает увеличить работоспособность. Здесь не имеет значение, занимаетесь вы интеллектуальной или физической работой.

Поощряйте себя

Людям в любом возрасте нравится, когда их кто-то хвалит за проделанную работу. Это дарит больше сил работать еще лучше, вдохновляет. Но бывает, что начальники скупы на комплименты. В таком случае есть смысл хвалить себя самостоятельно.

Запланируйте время, которое вам предположительно потребуется для выполнения того или иного задания. Пообещайте себе награду, за его выполнение точно в срок или раньше. Это может быть незапланированный 15 мин. перерыв, сладость и пр.

Пообещайте себе то, ради чего у вас появится большее желание сделать работу в срок или быстрее. Также есть смысл назначить себе наказание, за не вовремя выполненное задание. Наказанием может быть поездка домой без музыки, отказ от просмотра любимой ТВ передачи и пр.

Не делайте ничего

Именно так! В течение следующих 15 мин. ничего не делайте. Не смотрите в монитор, экран телевизора, на производственные мощности… Даже в окно не смотрите, и не разговаривайте. Найдите уединенное местечко и постойте там в полном одиночестве. Не пройдет и 15 мин., как вы почувствуете, что организм готов выполнять работу, он сам ее требует.

Зависть — лучший мотиватор

Здесь не имеется в виду черная зависть, толкающая человечество на необдуманные, неприятные поступки. Здесь говорится о том, чувстве, которое заставляет задуматься: «— А чем я хуже его/ее?». В результате сделать свою работу на «5» баллов.

Оглядитесь вокруг, на коллег посмотрите. Кому из них лучше сего удалось буквально недавно закончить важное дело? Кто сумел добиться успеха? Выберите себе на сегодня конкурента и докажите самому себе, что вы лучше! После сделанного выбора, незамедлительно приступайте. Докажите самому себе, что вы способны на большее, вы обойдете всех конкурентов, окажетесь лучшим!





От сложного к простому

По какой причине вам не удается отыскать силы к работе? Возможно задание настолько большое, что не знаете с какой стороны к нему подойти? В этом случае есть смысл разделить его на небольшие отрезки. Начните с самого сложного и постепенно, когда силы будут на исходе – дойдите до самого простого. Поставьте для себя небольшой план. Где прописано поэтапно, что нужно сделать для выполнения этого задания. Приступайте. Вы даже не заметите, как выполняя одну небольшую задачу за другой, вы справитесь, даже раньше запланированного времени.

В завершении напомним, что нередко от выполнения тех или иных задач нас отвлекают социальные сети, общение с коллегами, звонки по телефону. Убедитесь в том, что у вас нет таких «утяжелителей», вас никто не сбивает, не отвлекает от выполнения поставленных задач.

Елена Ерохина