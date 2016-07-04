Характер по группе крови

В Японии широкое распространение получила теория о зависимости характера человека от его группы крови. Эта теория и у нас нашла своих последователей. По их утверждениям, группа крови несет в себе информацию о чертах, которые свойственны части людей имеющих ту или иную группу крови. Поскольку группа крови, так же как и особенности характера, исторически формировались многие века. В Японии широкое распространение получила теория о зависимости характера человека от его группы крови. Эта теория и у нас нашла своих последователей. По их утверждениям, группа крови несет в себе информацию о чертах, которые свойственны части людей имеющих ту или иную группу крови. Поскольку группа крови, так же как и особенности характера, исторически формировались многие века.

Люди с первой группой крови – Охотники

Им свойственна отвага, самостоятельность, целеустремленность. Это уверенные в себе люди, наделенные силой и оптимизмом. Часто добиваются успеха, становятся лидерами. За все, что берутся, доводят до конца. В первую очередь рассчитывают и надеются на собственные силы. Посему им присуща нетерпимость к чужому мнению, авторитарность, излишняя резкость.

Люди со второй группой крови – Земледельцы

Обычно уравновешенны, исполнительны, дисциплинированны. Они прекрасно владеют собой, что позволяет таким людям скрывать свои чувства, тревоги. Но порой чрезмерная сдержанность приводит к срывам. В результате какое-то время они шумят, буйствуют, а потом вновь берут себя в руки, становятся терпеливыми, контактными, законопослушными членами общества.

Люди с третьей группой крови – Кочевники

Они наделены изобретательностью, гибкостью, высокой умственной активностью. Но не обделены излишней чувствительностью, возбудимостью. Люди, с такой группой крови способны проникаться чужими проблемами, по первому зову бросаются на помощь, часто ущемляя себя в собственных интересах. Обладают сильной волей. Благодаря чему находят выход из любых самых сложных жизненных ситуаций, пользуясь способностью идти на компромиссы, дипломатичностью.

Люди с четвертой группой крови – Современные

Эти люди относятся к самой неуравновешенной части общества. Им свойственна романтичность, излишняя эмоциональность, одухотворенность. Такие люди сразу хватаются за все, но редко начатое дело доводят до конца. Но, не смотря на это, в любой компании они практически всегда остаются любимцами. Им чаще других прощают промахи, обиды. Все это объясняется тем, что их любят.

Елена Ерохина