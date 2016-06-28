Гороскоп причесок на июль 2016

1 июля
При желании избавиться от неожиданно настигшего депрессивного состояния, отправьтесь в парикмахерскую и сделайте там новую стрижку. Энергию денег в этот день подарит окраска волос в темные цвета.
2 июля
При желании быстро получить длинные волосы, состригите в этот день кончики. После вы ощутите прилив сил. Также сегодня рекомендована кардинальная смета цвета волос.
3 июля
Не самый лучший день для визита в салон красоты. Новая прическа способна изменить вашу жизнь не в лучшую сторону.
4 июля
Сегодня прекрасный день для изменения своего имиджа. Смело отправляйтесь салон красоты и доверьтесь опытным рукам мастера. Новая прическа, с обновленным цветом волос привнесут в вашу жизнь счастье и благополучие.
5 июля
В этот жаркий летний день не стоит даже кончики состригать. Иначе удача отвернется от вас. Звезды советую этот день посвятить питательным маскам для волос и лица.
6 июля
Стрижка, сделанная в эту среду к новым интересным встречам, неожиданным знакомствам. Если вам не достает новизны в этой жизни – советуем начать с изменения длины своих волос.
7 июля
Стрижка, сделанная сегодня повысит вам иммунитет, в целом улучшит состояние здоровья. Так что смело записывайтесь на прием к парикмахеру и обновите свою прическу.
8 июля
В этот день звезды дают вам полную свободу действий. Можете придумать для себя новую прическу, окрасить волосы в необычный для вас цвет, сделать колларирование и т.д.
9 июля
Абсолютно нейтральный день, касаемо изменения своей внешности. Никакого позитива/негатива визит в салон красоты не принесет в вашу жизнь.
10 июля
Непременно остригите сегодня кончики волос. Ведь веся негативная энергия скопилась именно там. Избавьтесь от нее.
11 июля
Не лучшее время для изменения своего имиджа. Визит в салон красоты может доставить сплошные разочарования. Привести к повышенному артериальному давлению. Посвятите этот день встрече с друзьями.
12 июля
Если у вас сильный иммунитет, вы не страдаете частыми мигренями, то в этот день можно постричь кончики волос. В противном случае, отложите это мероприятие.
13 июля
Не самый лучший день для изменения своей прически. Проведите больше времени со своими детьми, они в этом сильно нуждаются.
14 июля
Сегодня рекомендованы маски для лица и тела, пиллинг. С волосами в этот день лучше не проводить каких-либо манипуляций.
15 июля
Середина лета – лучшее время для изменения своего имиджа. Настройтесь на позитив и кардинально измените свою прическу. Она привлечет в вашу жизнь удачу и финансовую стабильность.
16 июля
Этот день идеально подходит для подравнивания кончиков волос. Если в вашей жизни последнее время дела не ладятся, вы постоянно оказываетесь не в самым приятных ситуациях – состригите волосы. И вы не заметите, как все очень быстро пойдет на лад.
17 июля
Окрашенные волосы в темные тона подарят вам больше сил и энергии. Стричь волосы сегодня не рекомендуется.
18 июля
Смените прическу и ваша жизнь вскоре измениться в лучшую сторону. Что касается окраски волос, то в этот день звезды советуют использовать натуральные цвета.
19 июля
Стрижка, сделанная в этот вторник, изменит в лучшую сторону ваши отношения с родными, коллегами. Есть большая вероятность повышения по служебной лестнице.
20 июля
В этот день не стоит проводить каких-либо манипуляций с волосами, иначе не избежать глазного давления.
21 июля
Советуем сегодня изменить прическу. Обновленные волосы привлекут в вашу жизнь, новые, неожиданные знакомства, которые помогут вам добиться желаемых целей.
22 июля
Сегодня есть большой риск повредить, сжечь волосы, окрашивая их. Звезды не рекомендуют в этот день окрашивать волосы. При сильном желании сделать, что-либо со своей головой – ограничьтесь увлажняющими масками для волос и лица.
23 июля
Не самый лучший день для изменения имиджа. Проведите больше времени с близкими людьми, с которыми вам давно не удавалось поговорить по душам.
24 июля
Сегодня новая прическа рекомендована всем, кто страдает депрессиями. В этот день звезды советуют даже кардинально изменить цвет волос, что благотворно скажется на вашем самочувствии.
25 июля
Нейтральный день. Никакого позитива/негатива манипуляции с волосами не привнесут в вашу жизнь.
26 июля
Если вы мечтаете отрастить длинные волосы, то в этот день не стоит отправляться в парикмахерскую для подравнивания кончиков. Результат не доставит вам никакого удовольствия.
27 июля
Прекрасны день для изменения прически. Новые волосы начнут отрастать более сильными, толстыми.
28 июля
Волосы, состриженные в этот день, изменят биохимические процессы в организме, что избавит вас от накопившихся шлаков, токсинов.
29 июля
Стрижка, сделанная в этот день, изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Все дела начнут чудесным образом ладиться. В вашу жизнь ворвется неудержимое счастье.
30 июля
Не стоит высвободившиеся сегодня часы посвящать визиту в салон красоты. Уделите больше времени своей второй половинке.
31 июля
Последний день июля – прекрасная возможность окрасить волосы в более яркий цвет. Это подарит вам больше позитива и положительной энергии.
Елена Ерохина